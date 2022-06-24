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Общество24 июня 2022 15:15

Самарцам показали, как выглядят новые вагоны фирменного поезда «Жигули»

Пассажиров обеспечили максимально комфортными условиями
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Состав курсирует от Самары до Москвы

Состав курсирует от Самары до Москвы

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В областной столице представили новые купейные вагоны фирменного поезда «Жигули». Они обзавелись вторым этажом и отличаются максимальным комфортом.

Каждый вагон обеспечен кондиционерами, биотуалетом и душевой кабиной, а также аппаратами для одновременной фильтрации и нагрева воды.

Вагоны оборудовали биотуалетом и душевыми кабинами

Вагоны оборудовали биотуалетом и душевыми кабинами

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В купе пассажиров ждут солнцезащитные шторы, светильники, розетки, USB-порты, столик-трансформер и даже сейфы. А в одной из комнат можно найти пеленальный столик - специально для пассажиров с детьми. Кроме того, в вагонах предусмотрено специализированное купе для маломобильных пассажиров. Его конструкция позволяет гражданам удобно передвигаться на кресле-коляске.

Пассажиров ждут столики-трансформеры, USB-порты и даже сейфы

Пассажиров ждут столики-трансформеры, USB-порты и даже сейфы

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В составе поезда также курсируют вагоны СВ и вагоны класса ЛЮКС. Первый фирменный поезд №9/10 «Жигули» Самара – Москва с обновленный купейной группой отправился в рейс 23 июня 2022 года.