Самарский депутат исправил ошибку на информационном стенде в память о советской летчице

В данный момент все неточности на стенде устранены / Фото: самарское региональное отделение партии "Единая Россия"

23 июня 2022 года в Самаре появился информационный стенд в память о летчице Полине Осипенко. Объект был установлен депутатом «Единой России» Романом Балтером по инициативе самарчанки.

Работа над стендом велась на протяжении долгого времени. Разработчикам пришлось пройти множество согласований макета и информационных материалов стенда как в администрации Октябрьского района Самары, так и в других инстанциях. А в результате горожане обнаружили, что на стенде изображена другая прославленная летчица – Марина Раскова.

Роман Балтер прокомментировал неприятную ситуацию и принес извинения самарцам.

- Не ошибается тот, кто ничего не делает. И знаете, я рад, что у нас такие неравнодушные жители, которые знают свою историю, а самое главное - знают наших героев в лицо. Такая оплошность подрядчика всколыхнула общественность. Не прошло и 12 часов, как страшное недоразумение устранено и жителям и гостям Самары доступен корректный вариант информационного стенда Полины Денисовны Осипенко, - поделился депутат «Единой России».

Отметим, что парламентарий убедил подрядчиков исправить ошибку в срочном порядке. В данный момент все неточности устранены. Сам Роман Балтер уточнил, что установка объекта велась без каких-либо бюджетных средств. В дальнейшем территория вокруг стенда будет благоустроена.