Нефтяники взяли под защиту родники Красноярского района

Сотрудники предприятий провели масштабную уборку на роднике в селе Каменка

Интересный факт: Волга на треть состоит из вод подземных ключей. Остальной «рацион» великой русской реки состоит из дождевых и талых вод. Значит, здоровье Волги зависит от силы родников - в губернии около полутора подземных ключей, но многие из них запущены и требуют активной поддержки неравнодушных людей. С этой целью «Комсомольская правда» совместно с волонтерами ежегодно проводит акцию «Родники Самарской области».

В этом году мероприятие посвятили Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой - экологический десант для спасения родников отправили Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок. В поле внимания волонтеров попало село Каменка Красноярского района - здесь из недр выходят на поверхность несколько ключей, которым забота людей жизненно необходима.

Сотрудники предприятий расчистили русла, скосили траву, мешавшую подходу к источникам, убрали мусор, починили и покрасили ограждения, взяли пробы ключевой воды на анализ. Ее чистота важна не только людям: рядом находится природный памятник Красная Гора, где обитают растения и животные, занесённые в Красную книгу Самарской области.