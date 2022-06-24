Грушинский фестиваль-2022 посетят заслуженные путешественники и альпинисты

Артур Чубаркин и Иван Душарин проведут встречи в шатре Грушинский перекрёсток / Фото: -t.me/grushinfestival

Организаторы 49-го Всероссийского фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина подготовили для зрителей насыщенную программу. В этом году посетителей фестивальной поляны ждет не только хорошая музыка и дружеская атмосфера, но и увлекательные встречи.

Мероприятие посетят альпинист, мастер спорта СССР, мастер спорта России международного класса, вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин и заслуженный путешественник России, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Артур Чубаркин.

- Встретиться с ними можно будет в пятницу, 1 июля, в шатре Грушинский перекрёсток. В 17:00 Иван Душарин представит свой фильм про восхождение на Эверест. А в 18:00 состоится творческая встреча с Артуром Чубаркиным, - сообщают организаторы.

Оба гостя знают Самарскую область не понаслышке. Иван Душарин родился и вырос в Похвистнево, в регионе начинал свою карьеру альпиниста. На его счету - более 300 восхождений и покорение 18 вершин – семитысячников.

Артур Чубаркин приехал на самарскую землю в 1980-х. В начале работал участковым психиатром в районной больнице все в том же Похвистнево. Сейчас проживает и работает в Тольятти.