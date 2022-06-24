Житель Новокуйбышевска отправится в колонию за убийство сына сожительницы

Молодой человек скончался после ударов ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокурор Новокуйбышевска поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Новокуйбышевска.

Шокирующая история приключилась в Новокуйбышевске накануне Нового года. В декабре 2021 года осужденный распивал алкоголь вместе с сыном своей сожительницы. Они находились в одном из частных домов. Постепенно вечеринка переросла в конфликт, в результате которого мужчина ударил молодого человека ножом по голове и туловищу. Парень скончался на месте.

- Подсудимый свою вину не признал. Несмотря на это, его виновность была доказана совокупностью исследованных в суде доказательств, - информирует прокуратура города.

22 июня 2022 года суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.