Владислав Сарвели ушел из «Крыльев Советов» в «Сочи»

Владислав Сарвелли ушел из "Крыльев" Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Владислав Сарвели покидает "Крылья Советов" и переходит в "Сочи". Договоренность была достигнута между клубами 24 июня 2022 года. Нападающий самарской команды в следующем сезоне сыграет за южан. В "Крыльях" Сарвели играет с лета 2020 года. За это время форвард забил 16 голов и стал автором 11 результативных передач. За команду он провел 61 матч. В прошлом сезоне Сарвели стал лучшим бомбардиром команды - он стал автором 9 голов. Также игрок получал вызов в сборную России.

- Я безумно благодарен всем за время, которое я провел в Самаре. Здесь невероятные, особенные болельщики, прекрасный город. Хочу сказать спасибо тренерскому штабу «Крыльев», всему персоналу клуба, - поделился Владислав Сарвели эмоциями. Он отметил, что в его памяти останется немало прекрасных мгновений.

- Вместе мы пережили невероятные эмоции, я запомню это навсегда. Уверен, что у «Крыльев» с такой поддержкой губернатора всё будет хорошо, - обратился он к болельщикам.

Два дня назад стало известно, что самарский клуб покинул полузащитник Антон Зиньковский - любимчик самарцев, выступавший за клуб с 2019 года. Игрок отличался результативными передачами. Зимой же из команды ушел лучший нападающий клуба Иван Сергеев. 17 июня команду покинул Сергей Божин. Были слухи и о том, что из Крыльев может уйти тренер, но Игорь Осинькин подписал с клубом новый договор.