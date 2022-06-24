На Самарскую область в ночь на 25 июня 2022 года обрушится гроза, град и ураганный ветер

В Самаре может испортиться погода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Страшные погодные аномалии предвещают самарцам в ночь на 25 июня 2022 года. МЧС разослали предупреждение: ночью местами по области возможны град, гроза, сильнейший ветер с порывами в 15-20 м/с. Шквалистое усиление ветра представляет серьезную опасность. Поэтому жителям советуют не выходить на улицу при усилении ветра. Если же непогода застанет на улице, не стоит укрываться от ветра под стенами домов, так как с крыш могут упасть куски кровли. Машину же стоит поставить в гараж, а не парковать под деревьями и вблизи плохо закрепленных конструкций.

Во время грозы не стоит выходить из дома, радио и телевизоры нужно отключить от сети. От молний не стоит прятаться под одинокими деревьями, в небольших сараях. При этом также не стоит укрываться рядом с крупными металлическими объектами.

Также водителей призывают быть осторожнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. В субботу же обещают северо-западный ветер и похолодание до +21 +26 градусов. Осадков не ожидается.