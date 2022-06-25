Самарский завод Coca-Cola будет работать в обычном режиме, но возможен ребрендинг

Популярные напитки останутся в Самаре, но возможно под другим названием

Представители министерства труда Самарской области изучили сообщения о возможном закрытии завода Coca-Cola, который находится на Ракитовском шоссе в Самаре. Об этом "КП-Самара" сообщили в региональном ведомстве. Ранее представители компании заявили о возможном закрытии предприятия в связи с введением западных санкций.

Журналисты направили запрос самарским чиновникам и выяснили, что в ближайшее время завод безалкогольных напитков будет работать в прежнем режиме. Однако сами рабочие не исключают возможного ребрендинга. Сами представители компании в середине июня говорили о ребрендинге. Вкус популярных напитков будет сохранен, а вот название и упаковку могут поменять.

Как сообщают в министерстве труда Самарской области, представители Coca-Cola HBC Евразия не обращались в службу занятости о предстоящем высвобождении работников, введении режима простоя, неполного рабочего времени или отпусков без сохранения заработной платы. Однако специалисты ведомства параллельно изучали сообщения о возможном прекращении работы предприятия. Это было необходимо, чтобы минимизировать возможный рост социальной напряженности.