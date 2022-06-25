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Общество25 июня 2022 6:49

В Тольятти появился стихийный мемориал в память о покойном Юре Шатунове

Жители Тольятти несут цветы и свечи к Дворцу культуры и творчества
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Цветы любимому артисту можно возложить возле ДКиТ со стороны улицы Революционной

Цветы любимому артисту можно возложить возле ДКиТ со стороны улицы Революционной

Фото: из соцсетей

Вся страна скорбит по известному эпохальному исполнителю авторских песен Юрию Шатунову. Солист группы «Ласковый май» ушел из жизни на 49-м году жизни в ночь на 23 июня 2022 года. Врачи назвали причиной смерти обширный инфаркт. Эта новость потрясла россиян, во многих городах начали появляться стихийные мемориалы в память о любимом исполнителе, а звезды делятся воспоминаниями о Шатунове и работе с ним.

Жители Тольятти создали мемориал возле Дворца культуры и творчества на улице Юбилейной, 8. Местные приносят к портрету певца цветы и свечи, вспоминают его песни, строчки из которых навсегда запали в душу. На песнях «Ласкового мая» выросло целое поколение россиян, каждый находил в песнях Юры что-то близкое и родное.

Мемориал в Тольятти находится возле Дворца культуры со стороны улицы Революционной. В последний раз Юрий Шатунов выступал в тольяттинском ДКиТ 19 февраля 2022 года.