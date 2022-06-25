Антон Зиньковский трогательно попрощался с фанатами из "Крыльев Советов"

Антон Зиньковский обратился к фанатам Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник Антон Зиньковский, который недавно покинул "Крылья Советов" и уже получил 17-й номер в "Спартаке", в своем канале обратился к фанатам. Он отметил, что ему очень важно обратиться к болельщикам лично - не только на официальном канале клуба. По его словам переход в "Спартак" был не самым простым решением, но сейчас игрок хочет попробовать свои силы на новом уровне.

- Самара уже стала моим домом, я жил здесь 4 года и почти все мои победы и значимые события связаны с этим городом и с «Крыльями». здесь я начал свой путь в РПЛ, играл со значимыми футболистами, дошёл до финала кубка и удостоился вызова в сборную, - отметил Антон.

Он поблагодарил тех болельщиков, которые его поддержали и сказали теплые слова. И подчеркнул, что даже когда команда испытывала сложности, фанаты были рядом. Ну а главной задачей игроков было радовать болельщиков.

- Ещё раз спасибо всем за доверие, за ваши эмоции и за наши совместные взлёты, я рад, что был частью такой команды, - отметил Зиньковский.

Фанаты отреагировали на полный искренних эмоций пост такими же добрыми пожеланиями:

- Зина, мы тебя любим, помни "Крылья Советов". "Спасибо тебе за все, легенда №17", "Мы, конечно, грустим, но при этом благодарим тебя за все".

Впрочем, некоторые все же засомневались, что новый уровень - это "Спартак" и пожелали найти более интересную команду.

Напомним, что накануне стало известно о переходе в "Сочи" форварда команды Владислава Сарвели, а ранее об уходе сообщил и Сергей Божин.