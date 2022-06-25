Самарские заводчане осветили памятник защитнику Отечества 24 июня 2022 года

Прожекторы установили на нескольких самарских мемориалах

В России проводится акция памяти «Лучи Победы», в честь парада Победы 24 июня 1945 года. Сотрудники Куйбышевского НПЗ присоединились к всероссийской акции и установили прожекторы, которые осветили памятник защитнику Отечества в Самаре.

Ровно в 23.00 24 июня прожекторы Куйбышевского НПЗ вместо привычных технологических объектов осветили памятник защитнику Отечества в сквере Нефтяников в Самаре. Одновременно прожекторы вспыхнули ещё у двух знаковых монументах Самары - у стелы Славы и у памятника штурмовику Ил-2. Лучи освещали мемориалы ровно 35 минут – как в Москве в 45-м году.

Самара по праву носит звание города трудовой славы. Наш город в военные годы стал запасной столицей, за четыре года на фронт ушло более полумиллиона наших земляков, бесперебойно работали эвакуированные сюда военные заводы, поставляя на фронт снаряды, зенитки, истребители. В годы войны строился и КНПЗ. Правда, свой первый бензин в 1945 году он отправил уже не на фронт, а на восстановление мирной жизни.