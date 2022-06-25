В Самаре местные жители так грустили по Юре Шатунову, что не дали спать соседям

Самарцев потрясла новость о смерти любимого артиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Самары пожаловалась на громкое пение своих соседей, которые в 2 часа ночи решили помянуть скоропостижно скончавшегося солиста легендарной группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Женщине не понравилось, что мужчины под ее окнами пели хит «Белые розы».

- Уже 2 часа ночи. Орут примерно с 12 ночи. На пересечении улиц Масленникова и Мичурина Замечания делать страшно, полицию вызывать тоже страшно, я одна в квартире, - пишет в соцсетях местная жительница.

В комментариях под публикацией многие самарцы начали защищать уличных певцов.

- Юра Шатунов умер, эпоха ушла. У людей, может, горе, можно один раз и потерпеть, - пишут самарцы.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту соседей, которые хотят отдыхать. Интересно, что видео было снято не в выходной день, а в ночь с четверга на пятницу. Многим работающим людям нужно было рано вставать, но громкое пение скорбящих помешало им выспаться.

Пост собрал почти пятьсот комментариев, большинство из которых поддержало певцов. Многие самарцы вспомнили, как в свое время прощались с Юрием Хоем и Цоем, кто-то посоветовал женщине подпевать поклонникам или же просто закрыть окно. Неизвестно, вызвали ли местные жители полицию в ту ночь, возможно, после всего перепетого репертуара «Ласкового мая» скорбящие разошлись по домам и больше не докучали своим соседям.

Напомним, Солист группы «Ласковый май» ушел из жизни на 49-м году жизни в ночь на 23 июня 2022 года. Врачи назвали причиной смерти обширный инфаркт. Эта новость потрясла россиян, во многих городах начали появляться стихийные мемориалы в память о любимом артисте.