Творческая делегация Самарской области принимает участие в I Всероссийской Детской Фольклориаде

Образцовый ансамбль народной песни «Прялица» Тольяттинского Детского Дома культуры

В 2022 году, в Год культурного наследия народов России, в Чувашской Республике проходит I Всероссийская Детская Фольклориада и Российская детская фольклорная Ассамблея. Самарскую область представляет творческая делегация под руководством Игоря Жаткина, директора Агентства социокультурных технологий, в составе Образцового ансамбля народной песни «Прялица» Тольяттинского Детского Дома культуры.

Лучшие детские и юношеские коллективы из 77 регионов России принимают участие в Фольклориаде с 23 по 27 июня 2022 года. 24 июня на Красной площади в Чебоксарах состоялось торжественное открытие творческого мероприятия. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил с открытием первой Фольклориады и направил видеообращение участникам мероприятий.

- В план основных проектов Года, который утвержден Правительством России, вошло тридцать шесть мероприятий. Три мероприятия проходят в июне в Чувашской Республике. Это фестиваль-марафон «Песни России», «Вышитая карта России» и Первая Всероссийская Детская Фольклориада – одно из самых ярких событий этого года. И отрадно, что площадкой для её проведения выбрано Поволжье, Чувашская Республика. Чувашию издавна называют краем ста тысяч вышивок и ста тысяч песен, и я уверен, что Первая Всероссийская Детская Фольклориада пройдёт в тёплой, радушной атмосфере, оставит в сердцах участников и гостей самые искренние и добрые впечатления. Желаю вам успехов, интересного общения и вдохновения. И поздравляю Чувашию с Днем республики, - сказал Игорь Комаров.

Фольклориада станет ярким продолжением празднования Дня Чувашской Республики. В Программе мероприятий - уличные шествия, презентационные выступления делегаций, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, флешмобы, круглые столы, вечера дружбы. Кроме того, в эти дни в Чебоксарах пройдет конкурс детских и молодежных коллективов с показом программ, сочетающих народные традиции и современные формы популяризации фольклора.

Стоит отметить, что в 2024 году Приволжский федеральный округ пример Первую Всемирную Детскую Фольклориаду. На 50-й Генеральной ассамблее Международного совета организаций фольклорных фестивалей и народного искусства было приняло решение сделать Уфу в Республике Башкортостан центром притяжения разных национальностей и народов.