В Самаре на Грушинском фестивале презентуют книгу о его легендарных гостях

Это будет книга о легендарных людях

В Самаре на фестивале авторской песни им. Грушина презентуют книгу президента фестиваля Бориса Кейльмана "До будущей Горы!". Это воспоминания об интересных гостях и легендарных людях, которые в разные годы становились гостями фестивальной поляны, байки и смешные истории.

- Книга приедет на Поляну прямо из типографии, ее можно будет подержать в руках и увезти с собой. Презентация состоится 2 июля в 17:00 на площадке Чайхана, - рассказали организаторы фестиваля.

В презентации примут участие почетные гости фестиваля, Галина Хомчик, Борис Щеглов, Роман Ланкин, Веста Солянина и многие другие.

В этом году Грушинский фестиваль пройдет в традиционные сроки с 30 июня по 3 июля 2022 года на фестивальной поляне на Мастрюковских озерах. Художественным руководителем фестиваля станет Олег Митяев, он же выступит с сольным концертом на Поляне.