Руководство РЖД оценило проекты по импортозамещению Куйбышевской железной дороги

Глава РЖД прибыл в Самару с рабочим визитом

В Самару с рабочим визитом прибыл генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Глава РЖД ознакомился с инновационными проектами, реализуемыми по заказу компании, предприятиями и организациями Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Республики Мордовия.

Олег Белозеров встретился с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым, а также с первым вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым. Кроме того, в режиме онлайн на встрече присутствовали представители региональной власти Ульяновской, Пензенской областей и Республики Мордовия.

Участники встречи обсудили с главой РЖД вопросы взаимодействия по внедрению инновационных решений регионов в технологические процессы. РЖД является стратегическим индустриальным партнером правительства регионов, в настоящее время сотрудничество в данных вопросах выстраивается плодотворно и последовательно.

- С учетом глобальных изменений в нашей технологической деятельности и логистике перевозок принципиально важно в полном объеме и максимально сжатые сроки осуществить импортозамещение как можно большего количества производственных позиций. Все, что используется на железной дороге должно производиться в России, и мы готовы поддержать региональные научные и промышленные предприятия. Разработчикам мы предлагаем нашу производственную инфраструктуру для введения в действие новых решений и их экспериментальной проверки, – отметил Олег Белозёров.

Стоит отметить, что реализация проектов по внедрению новых решений в производство для российских железных дорог является приоритетом в деятельности. РЖД налаживает прямые каналы взаимодействия с научными и промышленными центрами России, что помогает оперативно внедрять инновационный продукт в производство и получать экономический эффект.