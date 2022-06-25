В Тольятти вор пробрался в чужую квартиру через приоткрытое окно и украл ноутбук за 60 тысяч рублей

Преступника нашли по следу обуви и отпечатку пальцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Тольятти обратился 38-летний местный житель, который заявил о незаконном проникновении в квартиру и кражу дорогого ноутбука. По словам заявителя, он оставил окно в комнате в режиме проветривания и уехал на дачу. Когда мужчина вернулся домой, то окно было выломано, а ноутбук исчез.

Полицейские выехали на место преступления для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Эксперт обнаружил в квартире след от обуви предполагаемого преступника и снял отпечатки пальцев.

При дальнейшей проверке по автоматизированным базам данных установлена идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. Оперуполномоченным полиции эксперты передали информацию, что к хищению ноутбука может быть причастен безработный, ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1984 года рождения, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Оперативники доставили подозреваемого в отдел полиции и допросили. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что видев приоткрытое окно, он поддался соблазну совершить кражу.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Похищенное имущество возвращено законному владельцу.