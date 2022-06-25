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Общество25 июня 2022 13:34

В Самаре в феврале 2023 года демонтируют трамвайные пути на улице Полевой

Демонтаж произведут для строительства новой станции метро
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Рельсы уберут, чтобы рыть метро

Рельсы уберут, чтобы рыть метро

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают реализовывать грандиозный проект, который завершит первую ветку метрополитена. Станция «Театральная» появится на улице Галактионовской, возле театра оперы и балета. В настоящее время правительство ищет новых подрядчиков, которые займутся подготовкой территории.

В перечне работ, которые должен выполнить подрядчик, демонтаж трамвайной контактной сети на улице Полевой. Убрать рельсы необходимо будет в срок с 17 февраля 2023 до 20 марта 2023 года.

Однако трамваи через год вернутся на Полевую. Согласно техзаданию, в срок с 3 мая по 30 июня 2024 года подрядчик должен будет произвести монтаж контактной сети по улице Полевой, в срок до августа 2024 года уложить рельсы и автоматизировать стрелочные переводы. После чего необходимо будет провести благоустройство территории.