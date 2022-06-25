В Самаре в феврале 2023 года демонтируют трамвайные пути на улице Полевой

Рельсы уберут, чтобы рыть метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают реализовывать грандиозный проект, который завершит первую ветку метрополитена. Станция «Театральная» появится на улице Галактионовской, возле театра оперы и балета. В настоящее время правительство ищет новых подрядчиков, которые займутся подготовкой территории.

В перечне работ, которые должен выполнить подрядчик, демонтаж трамвайной контактной сети на улице Полевой. Убрать рельсы необходимо будет в срок с 17 февраля 2023 до 20 марта 2023 года.

Однако трамваи через год вернутся на Полевую. Согласно техзаданию, в срок с 3 мая по 30 июня 2024 года подрядчик должен будет произвести монтаж контактной сети по улице Полевой, в срок до августа 2024 года уложить рельсы и автоматизировать стрелочные переводы. После чего необходимо будет провести благоустройство территории.