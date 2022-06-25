В Самаре подрядную организацию обвиняют в смерти рабочего при строительстве развязки на Ново-Садовой

Мужчина сорвался с высоты. Фото: СУ СКР по Самарской области

Следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по факту гибели 55-летнего рабочего при строительстве развязки на Ново-Садовой в Самаре. По предварительной версии, причиной смерти мужчины явилось нарушение правил охраны труда со стороны руководства организации-подрядчика.

Рабочий выполнял строительно-монтажные работы на масштабной стройке на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии. Утром, 24 июня 2022 года, мужчина сорвался с конструкции ригель опоры транспортной развязки и разбился насмерть.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев трагедии и назначили судмедэкспертизу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требования охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.