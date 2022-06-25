У жительницы Самары уродилась клубника-мутант

Фотографией необычной клубники поделились в соцсетях Фото: из соцсетей

В Самарской области начался клубничный сезон. В социальных сетях дачники начали хвалиться своим урожаем. В одном из пабликов появилась фотография пугающей клубники, которая полностью покрыта мелкими листочками.

Бывалые фермеры в комментариях объяснили данную мутацию ягоды. Как выяснилось, из-за переменчивой погоды в регионе многие дачники столкнулись с ранним цветением своего урожая. Так, у одной самарчанки зацвел шпинат.

- Семена у клубники просто раньше срока проросли. Ничего страшного, нормальная ягодка, - пишут в комментариях дачники.

Внутри ягода вполне обычная Фото: из соцсетей

Напомним, клубничный сезон в регионе традиционно начинается к концу июня. Местные фермеры начинают сбор урожая, который потом поставляется на рынки и ярмарки. Кроме того, некоторые ягодные плантации региона поставляют свои урожаи в другие российские города. Самарскую клубнику очень ценят и любят в Москве и Санкт-Петербурге.