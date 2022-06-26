Прокуратура начала проверку по факту ДТП с пятью погибшими в Самарской области

Иномарка вспыхнула после столкновения с деревянной постройкой / Фото: прокуратура Камышлинского района

Прокуратура Камышлинского района проведет проверку по факту ДТП, произошедшего в селе Камышла 26 июня. Информацию сообщает пресс-служба надзорного органа.

- Прокуратурой Камышлинского района организована проверка причин и условий, сопутствующих произошедшему ДТП. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Камышлинского района Александр Денисов, - информирует прокуратура.

Напомним, авария произошла поздней ночью 26 июня. По предварительным данным, водитель «Опеля» не справился с управлением и вылетел в кювет, где столкнулся с деревянной постройкой. После столкновения автомобиль загорелся. В результате ДТП погибли пятеро человек - водитель иномарки и четыре пассажира.

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