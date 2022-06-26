Прокуратура добилась сноса аварийного многоквартирного дома в центре Самары

Решение о демонтаже объекта вынес суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд удовлетворил иск прокурора Самарского района к городской администрации. Заявление касалось сноса аварийного многоквартирного дома №14-16, литеры «В», «В1», «В2» и «В3» на улице Самарской за счет чиновников. Информацию сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушения были выявлены во время проверки исполнения федерального закона при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Прокуроры выяснили, что объект был признан аварийным, однако в срок его не снесли. Этот факт нарушил права жильцов.

Прокуратура обратилась с данным вопросом в суд. Исковое требование было удовлетворено.