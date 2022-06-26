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Происшествия26 июня 2022 9:11

В Тольятти вор-рецидивист украл кабель и уснул на месте преступления

Спящего мужчину обнаружили сотрудники ЖЭКа
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Задержанный оказался причастен к ряду краж

Задержанный оказался причастен к ряду краж

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти суд рассмотрит 9 уголовных дел в отношении местного жителя. Мужчина, уличенный в многочисленных кражах кабелей из подвалов жилых домов, нелепо попался на последнем месте преступления. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В марте текущего года жители одного из домов пожаловались на перебои с электроэнергией. Для устранения проблемы они вызвали специалистов. Приехавшие на место сотрудники ЖЭКа спустились в подвал в техническом помещении дома на ул. Ленинградской и обнаружили спящего мужчину. Рядом с ним лежал шуруповерт. Председатель ТСЖ обратился в полицию.

Полицейские опросили свидетелей и пообщались с обнаруженным коммунальщиками мужчиной. Тот не смог объяснить, как оказался в подвале. Уже в отделе правоохранители выяснили, что задержанный ранее был судим за имущественные преступления. Он безработный и причастен к другим аналогичным кражам.

- Задержанный во всем сознался и сообщил, что похищенный кабель продавал незнакомым людям, вырученные деньги использовал по собственному усмотрению, - информирует ГУ МВД по Самарской области.

Общий ущерб от краж составил более 130 тысяч рублей. Теперь судьбу мужчины будет решать суд.