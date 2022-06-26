В Самарской области вырастут цены на уголь и дрова

Стоимость дров из твердой породы составит 662,33 рубля за кубометр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июля 2022 года в Самарской области подорожают дрова. Данная информация следует из приказа департамента ценового и тарифного регулирования.

Согласно документации, в регионе вырастет розничная цена на этот вид топлива. Стоимость дров из твердой породы составит 662,33 рубля за кубометр, мягкой породы - 520,36 рублей, смешанной - 606,42 рубля. Отмечается, что также вырастет цена на каменный уголь всех марок - она достигнет 1353,30 рублей за тонну. Стоимость угля в брикетах будет равна 1214,26 рублям за 1 тонну.

Напомним, с 1 июля в регионе также подорожают коммунальные услуги. Тарифы вырастут на 3,8% - именно такой индекс установлен для Самарской области.