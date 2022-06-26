В Самарскую область 26 июня 2022 года пришли магнитные бури

Самарцам советуют избегать сильных физических нагрузок и проводить время на свежем воздухе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую область днем 26 июня накрыли магнитные бури. Об этом сообщают синоптики Gismeteo.

Небольшие возмущения пришли в регион еще ночью - с часу ночи и до 7 часов утра активность составляла 4 балла. А к 10 утра буря достигла 5 баллов. В настоящий момент возмущения пошли на спад. Синоптики отмечают, что понедельник 27 июня пройдет относительно спокойно. Бури вновь вернутся во вторник, 28 июня, и составят 4 балла.

Отметим, что геомагнитная активность сильно сказывается на метеозависимых людях. В эти периоды могут наблюдаться головные боли, перепады давления. Да и в целом самочувствие оставляет желать лучшего. Чтобы пережить бури без вреда для здоровья специалисты рекомендуют снизить физическую активность, пить больше воды, соблюдать режим сна.