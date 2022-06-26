В Самару из Ярославской области 26 июня 2022 года прибыл военный корабль

Морской транспорт проплыл по Волге на рассвете / Фото: "РЕЧФЛОТ-63"

Утром 26 июня жители Самары наблюдали необычное судно, плывущее по Волге. Военный корабль прошел вниз мимо областной столицы на рассвете. Информацию сообщает «РЕЧФЛОТ-63».

- Сегодня мимо Самары двумя буксировщиками был проведён морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев». Корабль в недостроенном виде ведут из Рыбинска Ярославской области в Севастополь - на достроечную базу Черноморского флота, - рассказали в «РЕЧФЛОТ-63».

По данным интернет-портала, в Севастополе на корабль установят рулевую рубку и крановое оборудование.

Свое необычное название морской транспорт получил в честь капитана 1-го ранга Геннадия Дмитриева. Отмечается, что корабль был впервые спущен на воду в прошлом году.