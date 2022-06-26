В Самаре на улице Дачной дерево придавило иномарку 24 июня 2022 года

От более сильных повреждений машину спас забор Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В пятницу, 24 июня 2022 года, во дворе дома №23 на улице Дачной в Самаре произошло ЧП. Массивное дерево от ветра рухнуло прямо на припаркованную иномарку. Свидетель происшествия рассказал журналисту «КП-Самара», что произошло в то утро.

- Дерево не выглядело сухим, но из-за сильного ветра оно обломилось буквально под корень. Пострадал только автомобиль моего соседа. К счастью, люди не пострадали, - рассказывает наш собеседник.

Дерево обломилось почти под корень Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У иномарки сильно повредилась крыша. Как говорит местный житель, от более сильных повреждений автомобиль спас стоящий впереди забор детского сада.

Очевидцам неизвестно, было ли у хозяина оформлено КАСКО и получит ли он компенсацию от управляющей компании, которые не уследили за опасным деревом.