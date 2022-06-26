В Самарской области 20-летний парень вынес из гаража ворота, автоколеса и прицеп

Молодой человек вынес имущество 64-летнего жителя Жигулевска / Фото: ГУ МВД по Самарской области

Весной этого года житель Жигулевска стал жертвой вора. Мужчина пришел в свой гараж и увидел, что помещение осталось без ворот. Однако позже выяснилось, что злоумышленники вынесли гораздо больше. Подробности этой истории сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В апреле в полицию обратился 64-летний житель Жигулевска и заявил о краже. Он сообщил, что его гараж остался без ворот. Кроме того, из помещения пропали штампованные автомобильные колеса и прицеп. По словам пострадавшего, общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Обнаружить автомобильный прицеп и ворота полицейским удалось в одном из ломбардов. А после они вышли на подозреваемого - им оказался 20-летний житель Жигулевска. Молодого человека доставили в полицию.

- Задержанный рассказал, что проник в гараж при помощи лома. Затем он сломал кирпичную кладку и при помощи инструментов, которые находились в гараже, разобрал прицеп и снял ворота. Все имущество молодой человек вывез на грузовом автомобиле и сдал в пункт приема металлолома, а вырученные от продажи деньги потратил на личные нужды, - информируют в областном ГУ МВД.

Выяснилось, что парень был неоднократно судим за кражи. В отношении него возбуждено уголовное дело.