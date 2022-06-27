В лесах Самарской области в июне 2022 года появились новые обитатели

Детеныш гулял по лесу совершенно один, но самарцы уверены - его мама рядом Фото: скриншот с видео

В конце июня 2022 года жители Самарской области встретили в местных лесах новых жителей. Маленького лесного обитателя самарцы заметили в чаще под Красным Яром, о чем сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, по самарскому лесу ходил юный олененок. Жители региона обратили внимание, что детеныш гуляет совершенно один, но справедливо предположили, что мама наверняка где-то рядом. Сам малыш вызывал не только удивление, но и умиление людей.

- Теперь не только лосята, но и Бэмби к нам пришли. Пусть приживутся и обретут здесь свой дом. Добро пожаловать, - пишут самарцы.

Отметим, что животный мир в последнее время изрядно удивляет жителей губернии. Несколько дней назад он вторгся в мегаполис - в областной столице бегала самая настоящая косуля. Неожиданная гостья поразила горожан тем, что выбрала самое безопасное место - пробралась на территорию ГУ МВД в Самаре.