Мошенник из Ростовской области оставил без денег двух самарских пенсионерок

Незнакомец приходил за деньгами домой к самарчанкам

Две пожилые женщины из Самары столкнулась с мошенником и остались без крупной суммы. Они пытались помочь знакомым, попавшим в ДТП. Однако позже выяснилось, что никакой аварии не было. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Первой о встрече с мошенником правоохранителям рассказала самарчанка 1950 года рождения. Женщина сообщила, что ей позвонила «соседка». От растерянности пострадавшая произнесла полное имя своей знакомой. После этого звонившая передала трубку «сотруднику полиции», который сообщил, что «соседка» попала в аварию с пострадавшими. Мужчина добавил, что избежать ответственности можно, но для этого нужно заплатить 800 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась помочь и отдала приехавшему к ней незнакомцу 100 тысяч рублей. А после, постучав к соседке, выяснила, что никакой аварии не было.

А спустя три дня с таким же заявлением в полицию обратилась 72-летняя жительница Самары. На этот раз женщина пыталась помочь «попавшей в ДТП» дочери и отдала мошеннику куда более крупную сумму - 1,150 млн. рублей в начале, и 600 тысяч рублей чуть позже.

Отыскать того самого незнакомца удалось в одной из гостиниц. Мужчина сообщил, что приехал в Самару из Ростовской области, чтобы работать курьером. На новой работе он должен был забирать у людей деньги и различными способами переводить их на указанные расчетные счета. О своих рабочих обязанностях мужчина знал заранее, но это его не смутило.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют, был ли ростовчанин причастен к другим подобным преступлениям. Сам мошенник находится под стражей.