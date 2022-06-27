Самарцам показали, как выглядит готовый к открытию ресторан «Вкусно и точка»

Заведение примет гостей в торжественной обстановке Фото: скриншот с видео

В понедельник, 27 июня 2022 года, в Самаре откроются новые рестораны «Вкусно и точка». Торжественная церемония открытия преемника «Макдоналдса» состоится в 10:00 на улице Полевой, 15. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, как заведение готовится к приему гостей.

На кадрах видно, что «Вкусно и точка» предстанет перед самарцами в праздничной обстановке и с любимыми блюдами из старого меню. В ресторане сохранились многие бургеры, присутствуют завтраки. Небольшие изменения можно заметить только в напитках.

Помимо точки на Полевой, в Самаре свою работу возобновят рестораны на улице Аэродромной, 47а, на улице Стара-Загора, 142г и на проспекте Кирова, 147 и 391б. В Тольятти «Вкусно и точка» будет работать на улице Победы, 29, а в Сызрани — на проспекте 50 лет Октября, 24е. Эстафета открытий продолжится во вторник, 28 июня 2022 года.