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Общество27 июня 2022 6:34

Появились кадры сноса рынка «Шапито» на ул. Димитрова в Самаре

Самарцам показали, что происходит на торговой площадке 27 июня 2022 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Часть территории усыпана мусором, но некоторые продавцы пока остаются на местах

Часть территории усыпана мусором, но некоторые продавцы пока остаются на местах

В Самаре продолжается снос рынка «Шапито» на улице Димитрова. Прежнее место торговли уже узнается с трудом. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, как выглядит «Шапито» в понедельник, 27 июня.

На кадрах видно, что приличная часть площадки усыпана строительным мусором. Часть торговых точек уже снесли, однако некоторые киоски продолжают работать и принимают покупателей. Вероятнее всего, в ближайшие недели «Шапито» полностью демонтируют.

Напомним, совсем скоро Самара лишится не только одного из старейших рынков, но и любимого многими торгового центра. ТЦ «Колизей» сносят на менее активно, чем «Шапито».