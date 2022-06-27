Появились кадры сноса рынка «Шапито» на ул. Димитрова в Самаре

Часть территории усыпана мусором, но некоторые продавцы пока остаются на местах

В Самаре продолжается снос рынка «Шапито» на улице Димитрова. Прежнее место торговли уже узнается с трудом. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, как выглядит «Шапито» в понедельник, 27 июня.

На кадрах видно, что приличная часть площадки усыпана строительным мусором. Часть торговых точек уже снесли, однако некоторые киоски продолжают работать и принимают покупателей. Вероятнее всего, в ближайшие недели «Шапито» полностью демонтируют.

Напомним, совсем скоро Самара лишится не только одного из старейших рынков, но и любимого многими торгового центра. ТЦ «Колизей» сносят на менее активно, чем «Шапито».