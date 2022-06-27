В Самаре мужчина попался мошенникам и забрал деньги у обманутой жертвы

Злоумышленники начали использовать для преступлений посторонних людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области появился новый вид мошенничества. Теперь злоумышленники не только обманом забирают деньги, но и делают других людей соучастниками преступлений.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, на днях у 79-летней пенсионерки похитили 150 тысяч рублей. Женщине позвонил неизвестный, сказал, что по вине ее внука произошло ДТП и попросил передать «кому следует» деньги. Установленную сумму взволнованная пенсионерка отдала в подъезде незнакомцу. Позднее полицейские установили его личность и выяснили место его нахождения. Однако все оказалось не так просто, как кажется.

- Как пояснил задержанный, ему позвонил клиент, попросил в качестве курьера забрать денежные средства с указанного адреса и перевести их на указанный им счет, что мужчина и сделал, - информирует в областном ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские предупреждают: мошенники нередко используют посторонних людей для своих черных дел. В их числе - таксисты, водители общественного транспорта. Злоумышленники просят их забрать деньги, и люди, сами того не зная, становятся соучастниками преступления.

- Если к вам обратились с подобной просьбой, не будьте безразличными, объясните человеку, что возможно в отношении него совершается мошенничество, предложите связаться с пострадавшим родственником и обратиться в ближайшее отделение полиции. Незамедлительно обратитесь в полицию, если вам позвонили, попросили подъехать на адрес взять деньги и за вознаграждение перевести их на счет, - обращаются к водителям правоохранители.