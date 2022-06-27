В «Самарской сетевой компании» назвали лучшего в разоблачении мошеннических схем в учете электроэнергии

Контролеры ССК показали хорошие результаты Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Контролеры АО «Самарская сетевая компания» соревновались за звание «Лучший по профессии». Свои умения продемонстрировали специалисты групп учета всех семи электрических сетей ССК. Они должны были не только провести инструментальную проверку прибора учета, но и выявить нарушения и максимально быстро и правильно оформить акты.

Перед участниками стояла задача выявить два нарушения. Во-первых, номер счетчика не соответствовал указанному в договоре энергоснабжения и на самом приборе учета. Разница была всего в одной цифре, но этого уже достаточно, чтобы определить, что потребитель самовольно заменил прибор учета, а это незаконно. Также на одной из фаз в приборе учета было установлено дополнительное устройство, позволяющее дистанционно отключать работу счетного механизма и тем самым совершать хищение электроэнергии.

Судья оценивал, насколько четко специалисты проводили инструментальную проверку прибора учета, соблюдали ли все правила охраны труда и корректно ли общались с условным потребителем.

Нарушения, которые необходимо было выявить в ходе соревнования, в практике контролеров ССК встречаются не так редко. Их дополнительная отработка помогает более эффективному выявлению и пресечению фактов мошенничества в ежедневной работе специалистов.

Конкурсанты показали хороший уровень. Лучшие результаты - у команд контролеров Центральных, Южных и Самарских электрических сетей АО «ССК». Почетное звание «Лучший по профессии» получила Анна Афанасьева - старший контролер Волжского участка Центральных электрических сетей АО «ССК».