В Самаре 27 июня 2022 года открылся ресторан «Вкусно и точка» на ул. Полевой

Открытие прошло как полагается - весело и с огоньком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Понедельник 27 июня 2022 года стал знаменательным для самарских любителей фастфуда. В городе открылся преемник «Макдоналдса» - ресторан «Вкусно и точка» на улице Полевой, 15. Событие собрало большое количество людей.

Самарцы начали выстраиваться в очередь еще до открытия, поэтому к 10 часам утра у заведения уже образовалась целая толпа. Здесь гостей встречала громкая музыка, веселая атмосфера и, конечно, обновленное меню. Отметим, что событие стало долгожданным не только для клиентов ресторана, но и для сотрудников - они смогли вернуться к работе после долгого перерыва.

Местные гурманы были рады вернуться к любимому фастфуду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дальнейшем по Самаре откроется еще ряд заведений «Вкусно и точка». В их числе - рестораны на улице Аэродромной, 47а, на улице Стара-Загора, 142г и на проспекте Кирова, 147 и 391б.