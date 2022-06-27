В Самаре на Заводском шоссе столкнулись два грузовых автомобиля

На месте аварии работали сотрудники полиции

Утром 27 июня в областной столице произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. На Заводском шоссе столкнулись фура и мусоровоз. Информацию сообщили очевидцы и поделились видео с места ЧП.

По словам местных жителей, происшествие случилось в 5:30 на Заводском шоссе по направлению в сторону Южного моста. На опубликованных кадрах видно, что мусоровоз въехал в отбойник, а фура, встав ребром, «облокотилась» на него. При этом ее передняя часть попала на пешеходную зону. Оказалось, что в ДТП есть пострадавшие.

- В результате столкновения большегрузов за медицинской помощью обратился один пассажир, - сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, ранее в Самарской области произошло страшное ДТП с пятью погибшими. Трагедия случилась в Камышлинском районе на минувших выходных.

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