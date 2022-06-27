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Происшествия27 июня 2022 10:18

В Самарской области за выходные дни инспекторы задержали более 100 пьяных водителей

Подведены итоги рейдов
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники дорожной полиции задержали нарушителей

Сотрудники дорожной полиции задержали нарушителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предвыходные и выходные дни сотрудники дорожной инспекции традиционно усиливают контроль. Только за три дня задержали более 100 пьяных водителей.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, с 24 по 26 июня 2022 года инспекторы выявили более 2500 различных нарушений на дороге. Правоохранители задержали 114 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвые автолюбители являются приоритетом в работе ДПС. Помимо этого, к ответственности привлекли 548 автомобилистов с незаконной тонировкой.

Подобные рейдовые мероприятия госавтоинспекторы проводят на постоянной основе. Внимание также уделяют нарушителям, пренебрегающим правилам перевозки детей, и пешеходам, переходящим дорогу в неположенном месте.