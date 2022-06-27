Дмитрий Азаров обсудил с Борисом Грызловым программу визита Самарской области в Беларусь

Глава региона встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в республике Беларусь в Минске / Фото: Посольство России в Республике Беларусь

27 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в республике Беларусь Борисом Грызловым. Встреча состоялась в рамках рабочей командировки областной делегации в Минск.

Глава региона сообщил, что Самарская область активно сотрудничает с регионами республики.

- У нас прошлый год характеризуется ростом внешнеторгового оборота на 31,7%. Мы не достигли пиковых значений, но динамика текущего года показывает, что в этом году достигнем и превзойдем значения. Мы постараемся отработать всю программу и достигнуть конкретных результатов, - отметил Дмитрий Азаров.

Во время встречи Дмитрий Азаров и Борис Грызлов обсудили программу визита областной делегации. Так, Самарская область намерена посетить предприятия холдинга «Белкоммунмаш», который занимается производством общественного электротранспорта. Регион приобретает у белорусских компаний низкопольные троллейбусы и автобусы. С 2017 года в область поступило 155 машин - все работают на дорогах Самары и Тольятти.

Кроме того, в планах региона - приобретение лифтового оборудования в Беларуси. А ключевой задачей остаются переговоры с местными предприятиями, которые смогут выступить в качестве поставщиков для АВТОВАЗа.

Глава региона отметил, что Самарская область намерена продолжать сотрудничество с Беларусью. В рамках визита регион планирует заключить целый ряд соглашений.