На Грушинском фестивале в 2022 году появится костровая площадка

Фестивальная поляна вновь примет гостей уже в четверг Фото: Антон СЕНЬКО

После двухлетнего перерыва организаторы Грушинского фестиваля решили вернуться с по-настоящему насыщенной программой. 49-й фестиваль будет отличаться от предыдущих огромным разнообразием, одним из которых станет новая сцена.

Площадка под названием «У Грушинского костра» соберет бардов и зрителей, которые совместно исполнят песни под гитару. Выступления начнутся с 1 июля 2022 года. В 18:00 на сцену выйдут Олег Митяев, Вадим Егоров, Анатолий Головин, Вадим Мищук, Галина Хомчик и Борис Кейльман. В течение всего фестиваля у «Грушинского костра» соберется множество других исполнителей. А 2 июля гостей мероприятия ждет сюрприз: в 18:00 здесь состоится проект «Байки из топора».

- На сцене соберутся Тимур Ведерников, Наталья Кучер, Ольга Чикина, Ирина Сурина, Екатерина Котеночкина, Ольга Ермолаева и Анатолий Головин, чтобы приготовить главное грушинское блюдо, щедро приправленное песнями, - отмечают организаторы.

Напомним, на 49-м фестивале авторской песни им. Валерия Грушина для зрителей выступит множество любимых артистов и специальных гостей. Посмотреть время и дату их выступлений можно здесь.