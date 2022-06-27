Учеба в лучших вузах. Как Сбер помогает студентам

Последний день ПМЭФ был посвящен молодежи и проблемам образования. Выпускники школ скоро начнут поступать в вузы, но количество бюджетных мест ограничено, а сразу заплатить за образование могут далеко не все. Решение — образовательный кредит Сбера с господдержкой: ставка 3% и возможность не погашать основной долг во время учёбы.

Отличительная черта такого кредита — перенос большей части платежей на период после окончания вуза, когда заёмщик находит работу. Срок кредитования — 15 лет, при желании кредит можно погасить досрочно. В это время студент погашает только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года обучения.

«Главное достоинство нашего образовательного кредита в том, что студент в период обучения в вузе платит небольшие проценты, сопоставимые с карманными тратами. Это означает, что ему не нужно «ломать голову» над тем, как обслуживать кредит. Поэтому можно сосредоточится на учебе и не работать по ночам и выходным, чтобы рассчитаться с банком», – отмечает директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

МНЕНИЕ ВУЗОВ

Врио ректора Самарского государственного экономического университета

Елена Александровна Кандрашина

«СГЭУ активно работает со Сбербанком в этом направлении. Продукт востребован у наших студентов, поскольку его условия удобны и понятны. Отсрочка оплаты основной суммы долга до тех пор, пока вчерашний студент не начнет полноценно зарабатывать, весьма привлекательна, а низкий процент делает обслуживание кредита финансово необременительным. Данная программа позволяет абитуриентам нашего университета оплатить образование по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Кроме того, Сбербанк — давний стратегический партнер СГЭУ, с которым наш вуз успешно реализует образовательные программы, и в результате лучшие наши выпускники становятся сотрудниками Сбербанка».