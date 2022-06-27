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Общество27 июня 2022 11:41

В Самаре в Кировском районе снесут жилые дома и построят высотки

В областном центре приступили к комплексному развитию
Алена ПРОВКИНА
В областной столице приступили к реализации проекта

В областной столице приступили к реализации проекта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют снести 15 жилых домов и гаражи, чтобы возвести высотки. В областной столице приступят к комплексному развитию жилого квартала.

По данным документа, опубликованного на сайте городской администрации, новые высотки собираются построить в границах улиц Советской, Ставропольской, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров. Помимо сноса жилых домов, также планируют сравнять с землей гаражи и хозяйственные постройки.

Отмечают, что храм в честь Святых Константина и Елены сохранят. Напомним, что мэр города Елена Лапушкина на прямом эфире в социальных сетях рассказала, на каких территориях планируют приступить к комплексному развитию.