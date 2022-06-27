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Общество27 июня 2022 12:17

В Самарской области отметили Международный Олимпийский день

Организовать праздник помогли координаторы партийных проектов «Единой России»
Геннадий ВЕТРОВ
Фестиваль ГТО прошел в дружественной обстановке

Фестиваль ГТО прошел в дружественной обстановке

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Представители самарского регионального отделения «Единой России» помогли организовать в области празднование Международного Олимпийского дня. 27 июня провели зарядку на набережной Волги у Ладьи. С учащимися городского спортивного лицея, студентами и школьниками опытом делился призер летних Олимпийских игр 1996 года - пловец Роман Ивановский.

Торжества проходили и в других муниципалитетах. Так, в Чапаевске на стадионе «Луч» состоялся семейный фестиваль «Готов к труду и обороне», собравший со всей области 28 команд. Он был осуществлен при поддержке проектов «ЕР» - «Детский спорт» и «Крепкая семья».

- Все начинается с семьи. Любовь к спорту и здоровому образу жизни тоже начинается здесь, - заявила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике губдумы Марина Сидухина. Она также передала участникам и организаторам слова благодарности от всего депутатского корпуса.

Первое место в абсолютном зачете многоборья ГТО заняла семейная команда Ибрагимовых из Тольятти. Они стали обладателем сертификата на поездку в Калининград, где с 20 по 25 сентября пройдет Всероссийский этап фестиваля ГТО.