В Самарской области отметили Международный Олимпийский день

Фестиваль ГТО прошел в дружественной обстановке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Представители самарского регионального отделения «Единой России» помогли организовать в области празднование Международного Олимпийского дня. 27 июня провели зарядку на набережной Волги у Ладьи. С учащимися городского спортивного лицея, студентами и школьниками опытом делился призер летних Олимпийских игр 1996 года - пловец Роман Ивановский.

Торжества проходили и в других муниципалитетах. Так, в Чапаевске на стадионе «Луч» состоялся семейный фестиваль «Готов к труду и обороне», собравший со всей области 28 команд. Он был осуществлен при поддержке проектов «ЕР» - «Детский спорт» и «Крепкая семья».

- Все начинается с семьи. Любовь к спорту и здоровому образу жизни тоже начинается здесь, - заявила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике губдумы Марина Сидухина. Она также передала участникам и организаторам слова благодарности от всего депутатского корпуса.

Первое место в абсолютном зачете многоборья ГТО заняла семейная команда Ибрагимовых из Тольятти. Они стали обладателем сертификата на поездку в Калининград, где с 20 по 25 сентября пройдет Всероссийский этап фестиваля ГТО.