«Тольяттикаучук» посадил липовую аллею на улице Ларина

Предприятие регулярно занимается озеленением Тольятти Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Тольятти на улице Ларина появилась аллея из 25 взрослых саженцев лип. Ее высадили по инициативе предприятия «Тольяттикаучук».

Своеобразный зеленый щит появился в городе благодаря совместным усилиям работников компании и членов общественного экологического совета при администрации.

«Тольяттикаучук» ведет работу по созданию так называемого «зеленого каркаса» вокруг завода и эту работу необходимо продолжать, и мы как представители нашей общественной организации будем принимать в этом самое активное участие, - заявил председатель общественной организации «Социально-экологический союз» Андрей Крючков.

Липа сердцевидная отлично приживается и поглощает вредные вещества. Она дополнит буферную зону, которая отделяет промышленный сектор Тольятти от жилых кварталов.

- Работники нашего предприятия регулярно участвуют в акциях по озеленению - города и лесных массивов. Это важно для всех тольяттинцев. Участок прилегает к территории завода, и через несколько лет здесь вырастет красивая аллея, - уверен гендиректор «Тольяттикаучука» Юрий Морозов.

Нынешняя акция - второй этап совместной работы по озеленению автомобильной столицы. Первый состоялся в начале июня, когда 20 саженцев лип и рябин высадили на улице Баныкина. Эта работа будет продолжена.