Губернатор Самарской области обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества с президентом Республики Белоруссии

Глава региона встретился с лидером соседней республики

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с президентом Республики Белоруссии в понедельник, 27 июня 2022 года. Александр Лукашенко предложил обозначить территориальные направления развития двух стран.

На встрече обсудили сотрудничество регионов и наращивание социально-экономического партнерства. Также Дмитрий Азаров и глава соседней Республики выбрали приоритетные направления совместной работы. Отмечают, что Беларусь является стратегическим партнером Самарской области.

Именно поэтому Республика без проблем удовлетворяет спрос региона и России на товары. Также Александр Лукашенко заявил о готовности увеличить объем поставок автомобильной и сельскохозяйственной техники.