В Самарской области ожидается шквалистый ветер вечером 27 июня 2022 года

В регионе усилится северный ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили местных жителей об усилении ветра и возможной грозе. Вечер понедельника, 27 июня 2022 года, самарцам лучше провести дома.

По полученной информации от ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 1-2 часа порывы северного ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности. Жителям лучше избегать прогулок рядом с неустойчивыми контракциями, деревьями и рекламными щитами.

Напомним, самарцев предупредили о резком похолодании в конце этой недели. Температура воздуха упадет до +17 градусов.