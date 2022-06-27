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Общество27 июня 2022 14:37

В Самаре к ремонту на улице Сергея Лазо приступят в середине июля

Об этом сообщили в городской администрации
Алена ПРОВКИНА
В регионе стартовали дорожные работы

В регионе стартовали дорожные работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют приступить к ремонту дороги на улице Сергея Лазо, 32 в поселке Управленческий. Специалисты начнут работы в середине июля 2022 года.

На улице планируют привести в порядок проезжую часть. Многие местные жители жалуются на состояния дорог, ямы и разрушенные асфальт. Мэр города Елена Лапушкина посетила поселок в Красноглинском районе в конце июня 2022 года.

Напомним, что также на улице Сергея Лазо уже стартовали работы по благоустройству территории возле ЗАГСа. До конца лета в сквере появятся новые арт-объекты, дорожки и новые лавочки.