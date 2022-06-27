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Общество27 июня 2022 14:54

В Самарской области бизнесмены смогут воспользоваться автоматическим продлением разрешений и лицензии

Срок действия увеличили
Алена ПРОВКИНА
В Самарской области бизнесмены получат выгодные условия

В Самарской области бизнесмены получат выгодные условия

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области представители бизнеса смогут воспользоваться системой продления действия разрешений и лицензий. Уже этой весной сроки действия увеличили на 12 месяцев.

Принятый документ помогает в более простой форме получить и переоформить лицензии в 2022 года. Организации и предприниматели теперь смогут сократить издержки и снизить нагрузку. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что в регионе создаются благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.

На данный момент, региональное министерство транспорта сократило сроки выдачи разрешений на перевозки пассажиров и багажа с 30 до 5 рабочих дней. Подобные федеральные меры затронут 120 видов разрешений, в числе которых сферы сельского хозяйства, промышленности, розничной торговли, оказание услуг и услуги такси.