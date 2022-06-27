В Самаре может появиться новый центр с бассейном для детей с ОВЗ

Одно из мероприятий проекта

В Самаре может появиться новый центр АНО "Мир сенсорики" с бассейном для детей ОВЗ. Эту идею продвигают организаторы проекта "Наследие". Главная цель этого проекта - создание комфортных условий существования в городе для детишек с особенностями развития (аутизм, РАС, ДЦП, синдром Дауна) и их родителей.

- Мы объединены идеей, что дети с различными нарушениями и задержкой в развитии способны видеть и ощущать этот мир иначе, это люди, которые способны менять этот мир! - рассказывает куратор проекта Сергей Ахтямов.

Сейчас организаторы проекта помогают имеющимся в Самаре организациям по адаптации и реабилитации детей с ОВЗ.

- Всего за пару месяцев мы сумели помочь десяткам семьям, организовали более 20 социальных мероприятий для особенных детей, привлекли к сотрудничеству более 15 организаций и вовлекли более 8 млн. рублей на строительство нового центра АНО «Мир Сенсорики» с бассейном для детей с ОВЗ, - отметили организаторы.

Сейчас для реализации проекта требуется еще около 25 млн рублей. На эти деньги будет построен центр, оказана точечная помощь в школах-интернатах, детских садах (повышение квалификации преподавателей, обеспечение необходимой литературой, тестами, спорт.инвентарем, локальные ремонты помещений и т.д.).

Команда проекта принимает любую помощь, финансовую, в виде стройматериалов, в виде предоставления различных секций и мероприятий для особенных детей, информационную и любую иную.

Реквизиты для перевода:

САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С АУТИЗМОМ И ИХ СЕМЬЯМ «ОСТРОВ НАДЕЖДЫ»

(СГОО «ОСТРОВ НАДЕЖДЫ»)

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