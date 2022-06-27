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Общество27 июня 2022 15:42

Губернатор Самарской области обсудил с Александром Лукашенко поставки для АВТОВАЗа

На встрече подняли вопрос сотрудничества
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Глава региона обсудил развитие предприятия

Глава региона обсудил развитие предприятия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров совместно с региональной делегацией провел встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко 27 июня 2022 года. На собрании обсудили поставки комплектующих для АВТОВАЗа.

- Уверен, что найдем перспективы для сотрудничества, которые с одной стороны позволят нашему автогиганту выйти на ритмичную работу, с другой стороны будут выгодным сотрудничеством для предприятий Беларуси, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Одна из тем визита в Беларусь – расширение взаимодействия производителей республики и российского АВТОВАЗа. Отмечают, что в последнее время автомобильный гигант испытывает перебои с поставкой.