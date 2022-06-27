Самарскую область назвали одним из самых промышленно развитых регионов в России

Губернатор провел встречу в Беларуси. Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области провел встречу с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко в понедельник, 27 июня 2022 года. Глава региона обсудил расширение торгово-экономического сотрудничества.

На встрече Дмитрий Азаров и Роман Головченко рассмотрели проекты и точки роста для дальнейшего взаимодействия. Планируют задействовать все резервы и заместить продукцию бывших партнеров. Республика Беларусь заинтересована в увеличении направлений сотрудничества. В том числе машиностроительной продукции, строительной сфере, электротранспорте, науке и образовании.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в составе делегации также приехали представители самарского бизнеса, которые хотят подписать 4 соглашения о сотрудничестве предприятий. По мнению губернатора, важными объектами сотрудничества станут мост через Волгу и трасса в составе международного транспортного маршрута. Оптимальная транспортировка поможет продвинуть продукцию белорусских компаний.