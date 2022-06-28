Стали известны итоги проверки детских площадок и аттракционов в Самаре

В местах отдыха областной столицы работает более 100 аттракционов / МАУ "Парки Самары"

В Самаре провели проверку детских площадок и аттракционов в парках. Ее результат озвучили 27 июня на совещании в городской администрации.

- Все аттракционы осмотрены и допущены к эксплуатации. Работа некоторых владельцев не соответствовала нормам, все они у нас в списке. На момент решения вопросов игровые зоны временно не работали, - рассказал директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов.

На сегодняшний день в Самаре действует 110 аттракционов. Из них 59 находятся в парке им. Гагарина, 6 - в парке «Дружбы народов», 10 - в парке «Воронежские озера», 8 - в парке «50-летия Октября» и 1 аттракцион установлен в Струковском саду.